Cum își va petrece Ramona Gabor Crăciunul? Modelul locuiește de 10 ani în Dubai De 10 ani, Ramona Gabor locuiește in Dubai. In luna noiembrie a anului acesta, Ramona și-a lansat propriul brand de parfumuri. A vrut inițial un parfum care sa poarte numele mamei sale, dar, potrivit Click! , a ajuns la 10 sticle cu esențe orientale. „Acest proiect a luat naștere acum vreo 2 ani. Ma gandeam atunci sa fac un singur parfum care sa poarte numele mamei mele, un parfum care sa imi aminteasca de ea și careia ei i-ar fi placut foarte mult. Pe parcurs, ideea s-a extins și am ajuns la 10 parfumuri diferite”, a declarat pentru Click! . Mama Ramonei, Veronica Bulai, s-a stins din viața in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In luna august a anului acesta, Carmen Grebenișan a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Alex Militaru. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Carmen a vorbit despre planurile de nunta, dar și despre copii. De cațiva ani, Carmen locuiește in București, deși mulți dintre urmaritorii ei cred…

- De 20 de ani, Amalia Enache (42 de ani) ofera cele mai noi și importante informații din spatele pupitrului știrilor Pro TV. De 4, știrista este mama. Fiica Amaliei, Alma, iși dorește de la Moș Craciun „pantofi cu toc, un curcubeu și o rochie curcubeu”. Fiica Amaliei Enache, Alma, iși dorește o „frațioara”…

- Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cezar Ouatu a vorbit despre cat de mult ii duce dorul tatalui sau in perioada Craciunului, dar și despre noile sale proiecte muzicale. Cezar Ouatu, marcat de pierderea tatalui in perioada sarbatorilor de iarna „Tot timpul asociez perioada asta sacra [a Craciunului],…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Ileana Badiu (46 de ani) a vorbit despre sacrificiile pe care le-a facut in relația cu partenerul ei de viața, Conf. Univ. Dr. Catalin Badiu. Ileana Badiu și soțul ei, 11 ani de relație din 17 la distanța: „Mi-am asumat treaba asta” Cei doi formeaza un…

- Maria Constantin (33 de ani) este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din țara noastra. Maria Constantin, noi detalii despre iubitul ei: „Gatește” Recent, invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, artista a vorbit despre noua ei relație. Intrebata daca iubitul ei lucreaza…

- Democratul Gary Peters a devenit primul senator american in funcție care a impartașit in mod public o poveste personala despre avort, un subiect sensibil in Statele Unite, scrie revista Elle. Povestea lui Peters vine in contextul audierii in Senat a judecatoarei anti-avort Amy Coney Barrett, nominalizata…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat in urma cu mulți ani. Chiar daca au fost in scandal, dupa desparțire, in cele din urma cei doi s-au impacat iar acum au o relație buna. Fiica celor doi, Irina, locuiește cu mama ei in America, iar fostul miliardar a povestit cu lacrimi in ochi ca ii este…

- Razvan Fodor (50 de ani) și soția lui Irina (31 de ani) au impreuna o fiica, Diana Elena (9 ani). Ce frumoasa este fiica lui Razvan Fodor! Diana a implinit 9 ani anul acesta In luna martie a anului acesta, Diana a implinit 9 ani. Cu ocazia aniversarii sale, Irina a scris in mediul online: „Astazi [24…