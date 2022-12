Stiri pe aceeasi tema

- In perioada sarbatorilor de iarna, romanii obișnuiesc sa consume multe alimente tradiționale care sunt periculoase pentru sanatate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Cu siguranța ai auzit și tu despre prajitura care facea furori in perioada comunismului, in sezonul de iarna. Era nelipsita de pe mesele de Craciun. Este formata din trei foi coapte in tava, doua cu cacao și una tip pandișpan. Toate foile sunt lipite cu o crema cu textura precum bundica. Deasupra, prajitura…

- Anul 2022 a insemnat o revenire de zile mari privind traficul de pasageri de pe Aeroportul Internațional Timișoara. A avut loc o dublare fața de 2021, dar sub traficul din 2019. Astfel, conform datelor AIT, numarul de pasageri operați in perioada ianuarie – noiembrie 2022 a fost de 1,103 milioane. Pentru…

- Cum lucreaza Poșta Romana de Craciun și Revelion. Programul de lucru in perioada sarbatorilor de iarna Poșta Romana nu va avea program de Craciun, in perioada 24 – 26 decembrie, și nici in perioada de Revelion, 31 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, potrivit unui anunț al Companiei Naționale. Compania…

- Andreea Marin a așteptat cu sufletul la gura perioada sarbatorilor, fiind o adevarata impatimita a Craciunului. Luna decembrie este una speciala, deoarece are petrece atat de sarbatorile de iarna, cat și aniversarea fiicei ei. In acest an, Andreea Marin va ramane acasa de sarbatori.

- Valentina Pelinel are o silueta de invidiat, chiar daca anii trec. Vedeta și-a dezvaluit secretul la Antena Stars, unde a spus ce mananca și cum va arata masa de Craciun in familia Borcea, o perioada in care oamenii se aleg cu cateva kilograme in plus.

- Ai nevoie de o ținuta impecabila pentru o seara festiva? Fie ca-ți trebuie pentru o petrecere de Craciun sau pentru noaptea de Revelion, merita sa-ți alegi din timp outfitul. Totuși, la ce trebuie sa fii atenta cand iți evaluezi opțiunile vestimentare? Citește urmatoarele sfaturi, pentru un look fara…

- Andreea Marin iși dorește tot ce este mai bun pentru fiica sa, Violeta, așa ca a inscris-o la o școala privata din Capitala. Mai multe persoane au criticat-o pentru acest lucru, așa ca fosta prezentatoare TV nu a putut trece cu vederea și a oferit un raspuns clar.