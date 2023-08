Cum întreții eficient livada, pentru un bun randament - 4 greșeli de evitat Randamentul culturii pomicole este influențat de numeroase aspecte legate de plantare, lucrari de intreținere și tratamente fitosanitare. Acestea trebuie efectuate in mod corect, dar și particularizate in funcție de cerințele fiecarui soi, cu scopul de a maximiza producția. Metodele nepotrivite de ingrijire pot afecta creșterea pomilor fructiferi, precum și calitatea fructelor. Descopera ce greșeli trebuie sa eviți in ceea ce privește inființarea și intreținerea livezii, astfel incat sa te asiguri ca obții o producție de succes. 1. Nerespectarea calendarului taierilor și stropirilor Taierile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

