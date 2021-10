Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai indragiți canareți de manele din Romania. Artistul știe sa faca show oriunde merge, iar daca vrei sa ii ai invitat la petrecerea ta, trebuie sa scoți o suma frumușica de bani din buzunar.

- Tatal din acte al gemenilor din Ploiești, Bibi, este una dintre persoanele cheie in dosarul morții gemenilor din Ploiești, tragedia care a zguduit o țara intreaga. Barbatul nu vrea sa mai intre in legatura directa in emisiunea Acces Direct, spunand ca oamenii legii i-au interzis acest lucru, iar prietena…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sustine ca a afirmat, in sedinta Birourilor Permanente Reunite, ca Anca Dragu va fi cea care va conduce sedinta de plen a Parlamentului. "Recunosc ca nu am comunicat direct cu domnul vicepresedinte Roman cand i-am delegat competentele de presedinte…

- In seara aceasta, vineri, 3 septembrie 2021, de la ora 21.00, la Ploiești TV, antrenorul principal al ACS Petrolul ’52 Ploiești, Nicolae Constantin (foto, in dreapta), va avea prima apariție intr-un studio de televiziune locala de cand a fost instalat ca șef al staff-ului tehnic al echipei „lupilor”.…

- Bogdan de la Ploiești, surpriza colosala pentru Theo Rose! Celebrul manelist a facut un gest pe care, cu siguranța, artista nu il va uita prea ușor. Deși nu este ziua ei de naștere, Bogdan de la Ploiești i-a daruit lui Theo Rose un buchet uriaș, format din 365 de trandafiri roz și albi, iar tanara a…

- Vestea cumplita pentru o familie din Ploiești! Un baiat de 26 de ani, cautat de parinți de trei zile, atunci cand a plecat de acasa, a fost gasit mort in Portul Tomis. Bogdan inca suferea dupa fosta iubita.

- Dupa ce toata lumea a speculat luni la rand ca intre Theo Rose și Bogdan de la Ploiești ar fi mult mai mult decat o relație de prietenie, nepotul lui Nea Marin demonstreza contrariul și ca dragostea dintre ei doi este indestructibila, așa ca i-a facut iubitei sale o surpriza de proporții, iar Theo Rose…