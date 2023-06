Stiri pe aceeasi tema

- Franta a acuzat marti Rusia ca desfasoara o ampla operatiune de ingerinta digitala prin publicarea de articole false in marile ziare franceze ostile Ucrainei, actiuni ce arata razboiul hibrid dus de Moscova, relateaza AFP.

- Mike Milley, generalul american cu rangul cel mai inalt, a declarat luni pentru CNN ca, desi Ucraina este "foarte bine pregatita" pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, este "prea devreme pentru a spune cu ce rezultate se va solda" aceasta. "Suntem intr-un razboi care reprezinta o amenintare existentiala…

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- In urma unui program de achizitii de arme pe scara larga si a unei cooperari mai stranse cu SUA, Romania ar deveni unul dintre cele mai puternice bastioane de pe flancul estic al NATO, scrie presa maghiara. Intr-un articol amplu publicat in hungarianconservative.com, jurnalistii din tara vecina cred…

- Kremlinul estimeaza miercuri ca divulgarea unor documente clasificate americane despre Razboiul rus din Ucraina ar putea sa fie, in realitate, ”falsuri”, menite sa ”insele” Rusia in cadrul unei campanii de dezinformare a Washingtonului, relateaza AFP, potrivit news.ro.In acest stadiu, ”nu avem o…

- Anuntul media ruse vine in momentul in care directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) urmeaza sa se deplaseze, miercuri, in regiunea rusa Kaliningrad, la o saptamana dupa ce a vizitat centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de fortele ruse inca din primele zile…

- ”Partile declara din nou ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta nu trebuie sa fie declansat niciodata”, afirma intr-o ”Declaratie comuna”, semnata marti, in urma unei intalniri la Kremlin, presedintii rus Vladimir Putin si chinez Xi Jinping.Putin managed to learn only one word…

