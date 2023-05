Cum funcționează o clădire care utilizează energie produsă 100% din surse regenerabile In nordul Capitalei, intr-o zona Floreasca – Barbu Vacarescu, una dominata de cladirile din birouri, se regasește și Equilibrium 1, un proiect dezvoltat de cei de la Skanska, despre care dezvoltatorul afirma ca folosește 100% energie care provine din surse regenerabile. Dar utilizarea energiei necesare doar din surse regenerabile nu este de ajuns pentru a reduce nici facturile, nici amprenta de carbon. Dezvoltatorul se lauda ca a luat mai multe masuri pentru a se asigura ca nu consuma nici multa energie, nici nu polueaza. Este greu sa crezi pe cineva pe cuvant, mai ales cand,… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

