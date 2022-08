Stiri pe aceeasi tema

Selly s-a inrolat in Armata Romaniei! MApN: „Avem colegi noi! Voi ce mai așteptați?" Ministerul Apararii Naționale a anunțat, pe o rețea sociala, ca Selly s-a alaturat Armatei Romane.

Puterea dispozitivului exploziv plasat sub jeep-ul in care se afla jurnalista Daria Dughina a fost echivalentul a 400 de grame de TNT, noteaza duminica agentia rusa Tass, citand agențiile de aplicare a legii.

Militarii romani au efectuat misiuni de antrenament cu sistemul HIMARS, la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica" din Cincu. Sistemul HIMARS a intrat intrat in dotarea Armatei Romane anul trecut. Ministerul Apararii Nationale ( MApN ) a transmis ca in prima saptamana a lunii august, militarii

CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint dupa mai putin de doua luni de la instalare. „Multumim, Laszlo Balint! Universitatea Craiova si domnul Laszlo Balint au pus punct colaborarii.

Vom fi martori la o adevarata revoluție in Ministerul Apararii Naționale! Chiar ministrul Apararii, Vasile Dincu, a fost cel care a facut anunțul.Potrivit șefului Apararii Naționale, vorbim de o etapa obligatorie, pentru ca Romania sa

Ministerul Apararii Nationale prelungește, pana la data de 24 iunie, campania de recrutare pentru cetatenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, transmite, miercuri, MApN. Au fost depuse 482 de dosare pe 871 de locuri.