Cum face AUR jocurile Moscovei. Coloana a cincea de la Kremlin Unul dintre cei mai infocați susținatori proruși din Romania, Calin Georgescu, a fost numit președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Romanilor. Gestul alimenteaza și mai mult teoriile potrivit carora partidul lui George Simion este apropiat Moscovei, in pofida declarațiilor contrare. Anunțul survine intr-un moment in care tensiunile dintre Ucraina și Rusia sunt in creștere, iar interesul romanilor pentru un eventual conflict in apropierea granițelor este și el extrem de ridicat. „Liderii AUR, in frunte cu George Simion și Claudiu Tarziu, nu fac altceva decat sa preia din mesajele de propaganda… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

