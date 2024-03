Stiri pe aceeasi tema

- Elefantii asiatici isi ingroapa puii morti si ii jelesc zgomotos, potrivit unui studiu realizat de oamenii de stiinta indieni, care detaliaza un comportament al pahidermelor ce aminteste de ritualurile funerare umane, informeaza AFP, conform Agerpres. Cercetatorii au identificat cinci locuri in care…

- Patronul unui lanț de restaurante romanești a explicat ca nu mai dorește sa angajeze lucratori asiatici, enumerand și motivele pentru care a luat aceasta decizie.Antreprenorul Catalin Mahu a spus ca angajații asiatici ”sunt un dezastru”, ca nu respecta reguli de igiena elementare, cum ar fi sa se…

- Inteligenta artificiala (AI) nu poate inlocui chiar acum majoritatea lucratorilor din punct de vedere al raportului cost/eficienta, se arata intr-un studiu amplu realizat de MIT (Massachusetts Institute of Technology), care cauta sa raspunda temerilor privind inlocuirea oamenilor cu AI in unele industrii,…

- La locul de munca, oamenii se confrunta cu perioade de timp cunoscute sub numele de „timp mort” care pot parea neproductive. Modul in care aceste momente sunt gestionate poate influența foarte mult eficiența și starea generala de a fi. In acest articol vom aprofunda diverse abordari ale utilizarii timpilor…

- Clujenii care locuiesc in cartierul Grigorescu sunt nemulțumiți de modul in care cei de la RADP Cluj gestioneaza situația Bazinului Olimpic Grigorescu. Oamenii zic ca acesta sta cu lunile cu lacatul pe ușa și de fiecare data cand incepe sezonul rece activitatea bazinului se suspenda pe o perioada nedeterminata.„In…

- Este concluzia unor studii ample, de lunga durata. Nasturelul, cresonul sau macrișul de balta, fiecare o cunoaște sub un nume diferit, este verdeața despre care cercetatorii spun ca e extraordinar de sanatoasa.In 2014, in Statele Unite, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor a lansat o cercetare…

- Un apel la 112 a dat alerta in Timișoara. O femeie și fiul ei au fost gasiți morți in casa! Oamenii legii au facut cercetari la fața locului și la o prima verificare nu s-au gasit leziuni pe corpurile victimelor.Cadavrele au fost predate la IMLAzi, in jurul orei 17:40, polițiștii Secției 2 Timișoara…

- Trei mame iși plang copiii, dupa ce au fost spulberați de un șofer beat, in Alba. Tragedia a avut loc in urma cu cateva luni, atunci cand barbatul in varsta de 19 ani, cel care conducea mașina, a intrat in grupul in care se aflau șase persoane, printre care și cei trei tineri.