Cum explică specialiștii valul de frig și nămeți de la sfârșit de toamnă Specialiștii vorbesc despre o „furtuna de iarna” neobișnuita. Dupa o vreme calda in ultimele saptamani, sud-estul Romaniei se confrunta cu un val de temperaturi scazute, cu acumulari masive de zapada și o masa de aer mult mai rece decat in mod normal. De asemenea, meteorologii explica de ce litoralul s-a confruntat cu doua furtuni de cod roșu, la o saptamana distanța una de cealalta, fenomen care nu s-a mai intalnit pana acum in aceasta zona. „S-a inregistrat o scadere brusca a presiunii, in contextul evoluției in bazinul vestic al Marii Negre a unui ciclon și așa s-a ajuns la asemenea efecte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

