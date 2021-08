Stiri pe aceeasi tema

- Azucena Uresti, o prezentatoare a unui post de televiziune din Mexic a fost amenințata cu moartea intr-o inregistrare video de catre un grup armat care se revedinca drept unul dintre cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic. Membrii acestuia susțin ca relatarile difuzate de jurnalista sunt…

- Guvernul mexican a anuntat luni masuri de protectie pentru o jurnalista si un canal de televiziune, dupa amenintari transmise printr-o inregistrare video de catre un grup armat care se revendica drept unul dintre cele mai puternice carteluri de droguri din Mexic, potrivit AFP. "Guvernul va…

- Presedintele mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a exclus luni recurgerea la un pasaport sanitar pentru a merge in locurile publice in pofida pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Cerinta unui astfel de certificat a provocat proteste in unele tari europene chiar de la introducerea…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris s-a intalnit marti cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, ultima etapa a unui turneu de doua zile in America Latina, prima sa calatorie oficiala in strainatate al carei obiectiv principal vizeaza reducerea afluxului de migranti din America Centrala…

- O groapa imensa, cu diametru de 80 de metri si 20 de metri adancime, a aparut peste noapte in sud-estul Mexicului. Initial, diametrul era de 5 metri, dar gropa s-a marit considerabil in doar cateva ore. O familie care locuieste in zona a fost evacuata.

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…