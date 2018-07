Cum este afectata Europa de razboiul comercial dintre China si SUA Consecintele razboiului comercial in care Statele Unite si China tocmai s-au angajat in mod oficial se extind dincolo de interesele celor doua tari. Printre cei care au motive de ingrijorare se afla si companiile europene, acest razboi reprezentand cea mai mare amenintare la adresa redresarii economice a Europei, sustin analistii.



In teorie, sunt si companii care ar putea beneficia de ostilitatile dintre China si SUA, patrunzand pe nise din piata in conditiile in care companiilor chineze li se refuza accesul pe piata din SUA. Insa vorbim doar de cateva companii sau sectoare, se arata… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

