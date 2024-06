Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre primul adversar al echipei roș-albastre in preliminariile Champions League, Virtus. FCSB a avut noroc la tragerea sorți in primul tur preliminar UCL, va da peste campioana din San Marino. Gigi Becali nici nu ia in considerare sa nu ajunga in turul doi.…

- Campioana Romaniei, FCSB, va juca in primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu echipa sanmarineza AC Virtus 1964, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la sediul UEFA de la Nyon. Echipa lui Gigi Becali va juca primul meci in deplasare, pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Bucuresti, pe…

- FCSB iși cunoaște adversara din primul tur preliminar din Champions League. Roș-albaștrii se vor duela cu AC Virtus, campioana din San Marino, un adversar semi-amator, care n-are cum sa incurce socotelile campioanei. Emoțiile cresc miercuri, cand va avea loc o noua tragere la sorți, in urma careia FCSB…

- FCSB și-a aflat adversara din primul tur de Champions League, cea mai tare competiție inter-cluburi continentala. Campioana Romaniei a avut noroc și va juca impotriva sanmarinezilor de la Virtus. Posibilii adversari ai campioanei en-titre din Superliga erau Dinamo Batumi (Georgia), Dinamo Minsk (Belarus),…

- S-a aflat ce salariu va avea la FCSB primul jucator transferat de Gigi Becali, pentru preliminariile Champions League. David Kiki a semnat cu campioana, formatie care a inceput deja asaltul pe piata transferurilor. Gigi Becali a anuntat, inca de duminica, dupa infrangerea cu Rapid, ca s-a inteles cu…

- FCSB a primit azi titlul de campioana, iar acum se pregatește de preliminariile Champions League. Drumul spre grupa va fi unul dificil, pentru ca in turul doi nu va fi cap de serie. Trupa lui Elias Charalambous va intra in preliminariile Ligii Campionilor inca din turul 1. Și va fi cap de serie in aceasta…

- David Miculescu (22 de ani) e omul momentului la FCSB. A marcat cu Farul și pare gata sa fie decisiv in preliminariile Champions League. „Am gasit atacant azi. Am luat atacant. Pe David Miculescu. Nu ați vazut ce s-a batut cu ei? Trebuie sa marcheze goluri, dar vreau sa nu piarda mingea, sa creeze spații.…

- Real Madrid a terminat la egalitate cu Manchester City, 3-3 (2-1), marti seara, pe stadionul ”Santiago Bernabeu”, intr-un meci spectaculos disputat in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Articolul Real Madrid – Manchester City 3-3, in turul sferturilor Champions League…