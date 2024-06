Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei Romane, Majestatea Sa Margareta, si Alteta Sa Regala Principele Radu i-au vizitat, marti, pe cei 15 specialisti romani angajati la Agentia Europeana pentru Produse Chimice (European Chemicals Agency - ECHA) din Helsinki, in Finlanda, ocazie cu care au subliniat ca expertiza si competenta…

- In ciuda acestor masuri, exista posibilitatea ca virusul sa se transmita și la animalele din Romania sau alte state invecinate cu Ungaria.Cu toate acestea, apariția unui virus inalt patogen la mamifere nu justifica masuri epidemiologice stricte, potrivit presei maghiare. Celelalte pisici ale deținatorului…

- Numarul cazurilor de febra denga a crescut la nivel mondial in ultimii cinci ani, situatia fiind deosebit de alarmanta in America in acest an, potrivit celui mai recent raport publicat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Peste 7 milioane de cazuri de febra denga au fost raportate in America in…

- Viermii intestinali sunt foarte frecventi la caini. De altfel, prin natura lor aceste animale au tendința de a-și „lipi nasul” peste tot, mirosind și lingand totul, cu riscul de a contracta acești paraziți și apoi de a-i transmite semenilor, daca nu chiar și oamenilor.Acesta este motivul pentru care…

- Premierul slovac Robert Fico nu mai este in pericol imediat, dar se afla in continuare in stare grava, a declarat duminica adjunctul sau, la patru zile dupa o tentativa de asasinat care a provocat o unda de șoc in Europa, noteaza Reuters. „Cel mai rau lucru de care ne temeam a trecut, cel puțin pentru…

- In ultimele luni, s-au inregistrat cele mai multe cazuri din ultimii 60 de ani de tuse convulsiva, o boala infecțioasa care afecteaza plamanii și caile respiratorii. Cei mai mulți bolnavi au fost depistați in Croația, Cehia, Danemarca, Belgia, Spania și Marea Britanie.

- Violonistul Corneliu Botgros dezvaluie, pentru prima oara, despre boala de care sufera din 2016. „In ziua in care am aflat, parca mi s-a tras o linie”, marturisește artistul, intr-un podcast pentru „VIPmagazin” , scrie SHOK.md .