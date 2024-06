Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din SPF Cuconeștii Noi au descoperit un obiect de lupta, posibil din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. In weekendul trecut, in timpul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, patrula Poliției de Frontiera a observat un obiect metalic asemanator unui proiectil…

- In perioada 22-27 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfașurat activitați de prevenire și combatere a faptelor incidente cadrului legislativ privind protecția animalelor. In cadrul acțiunii, au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale, printre care 17 conform Legii nr.…

- La data de 22 mai 2024, secretarul de stat pentru ordine si siguranta publica, chestor general de politie Bogdan DESPESCU, a avut o intrevedere de lucru la Ruse, in Republica Bulgaria, cu secretarul general al Ministerului de Interne bulgar, Dimitar KANGALDZHIEV.Potrivit MAI, la intalnire au mai participat…

- Sindicalistii Europol afirma, marti seara, ca parlamentarii care au modificat legislatia, dezincriminand portul de arme albe in spatiile publice, pot fi considerati autorii morali au unor fapte de violenta stradala. Sindicalistii publica imagini cu un barbat care taie anvelopa unei autospeciale de…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2024, s-au confirmat 10.607 cazuri de rujeola, potrivit Agerpres. In ultima saptamana, s-au inregistrat 912 cazuri noi si un deces – un barbat din Arges in varsta de 38 de ani, vaccinat antirujeolic cu o doza,…

- Ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție Prahova, sub coordonarea unui procuror, au realizat, in data de 19 martie 2024, o acțiune de prindere in flagrant a unui agent șef principal de poliție din cadrul formațiunii rutiere a IPJ Prahova, intr-un dosar penal in care se fac cercetari…