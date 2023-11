” Cum e viața în România ? „ In emisiunea ”Sa vorbim despre tine”, din 14 noiembrie 2023, Gabriela Calițescu le-a oferit romanilor șansa sa intre in direct și sa-și spuna marile lor OFURI, problemele care-i macina și sa vorbeasca despre viața grea pe care o duc in Romania. In aceeași emisiune s-a dezbatut și impactul pe care il are asupra cetațenilor noua lege a pensiilor, adica taxe noi pentru romani si firme pentru a aduce bani de pensii la buget… Intr-o prima etapa, Guvernul ar putea decide creșterea taxelor pe proprietate, eliminarea tuturor facilitaților fiscale și introducerea impozitului progresiv. Introducerea impozitului… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

