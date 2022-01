Cum e să stai într-unul dintre marile centre de carantină din China Carantina in China poate fi imprevizibila, calatorii de multe ori nu pot sa aleaga unde sa stea, daca trebuie sa petreaca acolo saptamani sau mai mult, respectiv intr-un loc de lux sau unul la polul opus, intr-o camera mica, conform SCMP . Construcția a catorva mari centre in Guanzhou, Zhuai, Foshan și Dongguan a standardizat experiența celor din orașele port. Centrele sunt in suburbii pentru a minimiza riscul raspandirii coronavirusului. Fiecare centru are mii de camere, dar calatorii pot fi trimiși la anumite hoteluri. Totuși, cum este sa fii cazare la unul dintre aceste centre? Media din China… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unui spital din centrul Chinei a fost suspendat din functie si seful sectiei medicale a fost concediat dupa ce unei femei insarcinate i s-a refuzat asistenta medicala pe motiv ca testul ei COVID-19 era expirat, ulterior femeia pierzand sarcina, relateaza Agerpres.Autoritatile din orasul Xi'an,…

- Calatorii care sosesc in Franta din Africa de Sud care au fost vaccinati complet nu mai sunt obligati sa stea in carantina timp de zece zile, potrivit unui decret publicat joi, relateaza AFP. Africa de Sud trece astfel de pe lista franceza "rosie stacojie" pe lista "rosie". Carantina de zece zile ramane…

- Autoritațile chineze au impus miercuri, 22 decembrie, carantina in orașul Xi’an, in nord, care are 13 milioane de locuitori, din cauza creșterii cazurilor de Covid-19, la mai bine de o luna de la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing. Orașul, cunoscut pentru armata sa de teracota, a restricționat…

- Necesitatea de a face reparatii la masina este inevitabila uneori, chiar si atunci cand ai senzatia ca totul este in regula cu aceasta. Fie ca este vorba despre o simpla pana, despre probleme la motor sau poate chiar ti-a agatat cineva oglinda retrovizoare in parcare si nu poti circula asa, cert…

- Preturile petrolului au crescut usor vineri, iar saptamana aceasta au inregistrat cea mai mare crestere dupa sfarsitul lunii august, increderea pietei fiind sustinuta de atenuarea ingrijorarilor legate de posibilul impact asupra cererii de carburanti si a cresterii economiei mondiale avut de varianta…

- Guvernul a aprobat, printr-o noua hotarare, ca accesul in centrele comerciale al persoanelor care se deplaseaza pentru vaccinare in aceste incinte sa se faca fara prezentarea certificatului verde, dar cu asigurarea unor culoare de deplasare controlate. El a explicat ca hotararea de guvern aprobata luni…

- Statele Unite au anuntat ca au testat cu succes ”prototipuri” ale unor compomnente ale unor rachete hipersonice, care urmeaza sa fie folosite in dezvoltarea acestui nou tip de armament - in care Rusia si China ii devanseaza mult pe americani, relateaza AFP, citat de news.ro

- Majoritatea americanilor cred ca politicienii americani și companiile de social media din America dezinformeaza mai mult decat o fac China, Rusia sau alte țari, relateaza The Hill. Este concluzia unui sondaj realizat de Associated Press și Centrul pentru Afaceri Publice al Institutului Pearson al Universitații…