- Catastrofa COVID-19 creeaza "orașe fantoma" in Marea Britanie și amenința sa distruga mai mult de un milion de locuri de munca, au avertizat experții, conform Daily Mail. S-au inchis 11.120 de puncte de vanzare cu amanuntul, iar aproximativ 125.000 de locuri de munca in magazine au fost pierdute, dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles. Pe agenda de discutii a reuniunii se afla subiecte referitoare la pandemia de COVID-19, viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie, precum si combaterea schimbarilor…

- Numarul de angajati din do­me­niul constructiilor a ajuns in 2019 aproape de 375.000, dupa o crestere de 9% comparativ cu anul precedent, potrivit datelor furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului, la solicitarea ZF.Avansul de noua procente este cel mai mare din ultimul deceniu,…

- Aproape toata Europa se lupta sa tina in frau pandemia. Tarile cele mai afectate de al doilea val de COVID-19 sunt Franta, Spania si Marea Britanie. Iar autoritatile din Islanda vorbesc deja despre al treilea val.

- Bananele, puiul si ouale organice au fost cele mai cautate alimente in Marea Britanie in timpul izolarii cauzate de pandemia de Covid 19, anunța MEDIAFAX.Britanicii au cumparat 48 de milioane de oua in timpul izolarii, iar vanzarile de carne de pui organica au crescut cu 42%.acestea alimente…

- Aurul, cea mai sigura investiție in perioade de criza. Tot mai mulți oameni cumpara monede și lingouri de aur, iar piața bijuteriilor a explodat Aurul pare o soluție de investiție tot mai sigura pentru cei care au bani. Prețul metalului prețios a crescut in timpul pandemiei, in Statele Unite…

- Pandemia nu a ocolit nici instituția care gestioneaza criza COVID la nivel județean. Direcția de Sanatate Publica Bacau are o angajata internata in spital, cu noul coronavirus, dar și un șofer care are un test pozitiv, deși a stat izolat acasa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pandemia a dus la creșterea timpului de lucru cu 48 de minute, la sporirea numarului ședințelor și intalnirilor și la un numar mai mare de mesaje electronice trimise, arata un studiu la care au participat 3,1 milioane de persoane din Nordul Americii, Europa și Orientul Mijlociu, anunța Bloomberg,…