Cum controla Dumitru Buzatu un județ întreg cu ajutorul „famigliei” Baronul-arestat avea interpuși in absolut orice punct fierbinte al conducerii județului, toți fiind la mana lui. Exact ca in „famigliile” mafiei. Familia Buzatu, pana la momentul flagrantului, avea județul la picioare. Cu fiul secretar general adjunct in Guvern, cu fosta soție senator, șeful județului, Dumitru Buzatu, se putea considera un om fericit. Chiar și amanta avea un loc special in nomenclatura de stat, era șefa de cabinet a Consiliului Județean și pastratoarea averii “șefului”. Dupa cum s-a vazut, Buzatu avea mai mulți copii de suflet, pe pescarul Dragos Cazacu, șef la Direcția Generala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Curtea de Apel Iasi a amanat pentru vineri pronuntarea deciziei in cazul lui Dumitru Buzatu si a lui Radu Judele. Vorbim deja despre a doua amanare cu privire la masura preventiva dispusa in cazul baronului de Vaslui. Baronul șpagar de Vaslui, luat la puricat și de ANI - Verificari la sange ale averii…

- Baronul de Vaslui nu s-a dus direct pe balta ca sa i-a șpaga, ci și-a trimis aghiotanții inainte ca sa verifice daca totul este in regula, sa nu fie vreo „manevra”. La fel ca Vito Corleone, și Dumitru Buzatu pare ca și-a trimis oamenii de incredere la inaintare pentru a fi sigur ca terenul e “curat”…

- Dragoș Cazacu este directorul Direcției de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, instituție aflata in subordinea CJ Vaslui. Și soția lucreaza in instituția condusa de Dumitru Buzatu. Cazacu a povestit pentru Libertatea ca a fost vineri la partida de pescuit, spune ca nu a vazut momentul…

- Filmarea obținuta de Libertatea de la surse judiciare prezinta momentul in care forțele de ordine blocheaza mașina in care se afla președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, și il percheziționeaza pe acesta in cadrul flagrantului efectuat de DNA dupa primirea mitei.Pe imagini se observa cum prima mașina…

- Dumitru Buzatu deschide portbagajul mașinii sale, moment in care omul de afaceri Emil Savin, denunțatorul din dosar, ia o geanta maro de pe bancheta din spate a mașinii sale și o pune in portbagaj, potrivit imaginilor din timpul flagrantului obținute de Libertatea de la surse juridice.Geanta maro, care…

