Cum combatem deshidratarea Deshidratarea apare atunci cand cantitatea de apa pe care o pierdem este mai mare decat cea care pe care o bem si poate avea efecte negative asupra organismului nostru. Cand suntem deshidratati, unele functii, precum reglarea temperaturii sau eliminarea toxinelor sunt ingreunate. Apa se pierde prin transpirație, lacrimi și de fiecare data cand mergeți la toaleta. Chiar și respiratul consuma apa, spun specialiștii, relateaza Scoala Pacientilor. Cum va afecteaza lipsa de apa? Mai mult de jumatate din greutatea corpului vine din apa. O deshidratare ușoara va poate face sa va simțiți obosit, va poate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In societatea moderna, ritmul extrem de alert, dar și situațiile neprevazute care pot aparea și care ne schimba total stilul de viața, cum a fost pandemia COVID-19, favorizeaza apariția și intensificarea simptomelor asociate cu anxietatea. Cuprins: 10 tehnici prin care sa combați anxietatea 1. Respira…

- Problemele de respiratie sunt mereu actuale si au atras “lumina reflectoarelor” cu atat mai mult in ultima perioada, dupa izbucnirea pandemiei Covid-19.Multe dintre problemele de respiratie sunt, de regula, asociate unor afectiuni cronice, precum sinuzita cronica, alergiile sau astmul, BPOC. Dr. Aurel…

- Nu este un secret faptul ca femeile traiesc mai mult decat barbații. Acest lucru pare o veste buna pentru doamne, dar exista un lucru pe care nu il știau, poate. Se pare ca femeile imbatranesc, totuși, mai repede decat barbații. Iata cateva motive, de la sarcina și pana la menopauza, dar nu se incheie…

- Acțiuni, criptomonede, bursa…cu siguranța v-ați intalnit cu acești termeni in ultimele luni, fiind un subiect foarte discutat. Daca și dvs. cochetați cu idea de a investi, dar vi se pare ca nu este tocmai momentul potrivit, s-ar putea sa ramaneți suprins. Citiți in continuare pentru a afla mai multe…

- Peste 80 de organizații neguvernamentale furnizoare de servicii sociale și socio-medicale trag un semnal de alarma privind excluderea reformelor dedicate persoanelor varstnice in cadrul Planul Național de Redresare și Reziliența. Redam integral documentul : Scrisoare deschisa catre Ministrul Muncii…

- Stefan Jianu, chiriurg si antreprenor in sanatate, ii indeamna pe romani sa faca mai multa miscare pentru a preveni bolile venoase care afecteaza picioarele si care au cea mai mare frecventa in patologia ultimilor ani. Stefan Jianu spune ca statul in casa din perioada pandemiei a accentuat…

- Daca ești in lipsa de idei și vrei un venit suplimentar, o poți face prin completarea unor forumlare simple, online. Sa aflam deci, cum poți face bani prin intermediul sondajelor online platite. Cum sa faci bani rapid și ușor prin intermediul sondajelor platite Trebuie sa știi in primul ranc ca pentru…