- Andrew și Tristan Tate vor sa li se faca dreptate. Milionarii britanici au decis sa o dea in judecata pe tanara din SUA care i-a acuzat ca au sechestrat-o, in Romania, și din cauza careia ei au fost arestați sub acuzația de trafic de persoane. Frații Tate susțin ca sunt nevinovați, ca așa ceva nu s-a…

- In cursul serii de ieri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod roșu de ploi torențiale, descarcari electrice și vijelii in mai multe orașe din Romania, inclusiv in București. Avertismentul a venit la scurt timp dupa ce au fost inregistrate temperaturi chiar și de 30 de grade Celsius.…

- Adrian Popa nu pleaca in oraș cu orice mașina! Pentru o simpla ieșire pe strazile din București, jucatorul de fotbal și-a scos din parcare bijuteria pe patru roți. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație.…

- Autoritațile romane, respectiv MApN, au dat permisiunea unei aeronave aparținand Rusiei sa survoleze spațiul romanesc pentru preluarea diplomaților ruși. Cererea a fost adresata de Ambasada Rusiei la București pentru Romania și altor state al caror spațiu aerian va fi survolat de aeronava de stat.Potrivit…

- Frații Tate au ramas in arest la domiciliu, dar sfideaza pe toata lumea cu aroganțelor lor, pentru a arata ca au bani și nu le pasa de justiție. Andrew și Tristan Tate nu mai pot ieși la restaurantele de lux din București, dar asta nu ii impiedica sa nu faca petreceri in casa. Ei au chemat…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a patru persoane, intr-un dosar in care sunt acuzate, printre altele, de trafic de persoane si alterarea integritatii datelor informatice. Ar fi vorba despre fratii Andrew si Tristan Tate. Ce acuzatii li se aduc fratilor Tate? Andrew și Tristan Tate…

- Andrew și Tristan Tate, anchetați pentru trafic de persoane și viol, au caștigat bani din sali de jocuri de noroc in colaborare cu cel mai mare sindicat de crima organizata din Romania, arata o investigație realizata de Rise Project.