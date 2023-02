Stiri pe aceeasi tema

- Socializarea și faptul ca angajații romani petrec o mare parte a zilei la locul de muncafavorizeaza apariția relațiilor romantice la birou. Astfel, jobul ramane in continuare pentru angajațilocul cel mai comun pentru a-și gasi jumatatea, iar activitațile și deplasarile cu echipa (de tipteambuilding),…

- Betty și Catalin Vișanescu formeaza un cuplu de 8 ani și au impreuna un baiețel, pe Matthias. Astazi, aceștia aniverseaza povestea de iubire, iar soțul artistei a surprins-o inca de la primele ore ale dimineții.Betty Vișanescu și soțul ei sarbatoresc astazi 8 ani de relație. Cu ocazia acestei zile speciale,…

- Betty Vișanescu este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, artista a postat cateva fotografii emoționante cu ea și soțul ei, Catalin Vișanescu, care astazi sarbatoresc 8 ani…

- Anunțul desparțirii dintre Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu facea valuri in spațiul public, in urma cu aproximativ doua luni de zile. Mai ales in circumstanțele in care vedeta tocmai fusese ceruta in casatorie. Ce spune Cristina Cioran despre actuala relatie cu tatal fiicei sale. Mai exista cale…

- Oana Roman și soțul ei, Marius Elisei, traiesc o frumoase poveste de dragoste de 10 ani, chiar daca cei doi au trecut și prin momente mai puțin placute ca in orice relație. Oana Roman a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare a postat mai multe fotografii chiar inainte de aniversarea…

- Situația tensionata dintre Prințul Harry și familia regala britanica s-a intensificat, dupa lansarea primei parți a documentarului Harry și Meghan, a ducilor de Sussex, pe Netflix. Soțul lui Meghan Markle a fost acuzat de tradare de catre Prințul William. Ce au de imparțit cei doi frați. Prințul William…

- Betty Vișanescu este o femeie implinita din toate punctele de vedere, astfel ca ea are o familie frumoasa, dar și o cariera de succes. Ei bine, recent, fiica lui Florin Salam i-a surprins intr-un moment emoționant pe fiul ei, Matthias, și soțul ei, Catalin Vișanescu. Iata cum i-a filmat pe cei doi!