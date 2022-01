Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Tamaș, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști de la noi din țara, a facut declaratii in exclusivitate pentru Antena Stars și a spus adevarul in legatura cu arestarea sa din Israel. Iata detalii neștiute despre situația care a zguduit showbiz-ul romanesc.

- Mioara Roman a trecut prin clipe grele, dupa ce a acuzat mai multe probleme de sanatate și a fost nevoie sa faca mai multe investigații. Oana Roman a intervenit telefonic in emisiunea Showbiz Report, unde a facut marturisiri in exclusivitate despre mama ei.

- Conflictul dintre Alex Velea și cei pe care i-a ajutat in plan muzical a fost unul dintre cele mai discutate subiecte din Showbiz-ul romanesc. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut marturisiri in exclusivitate.

- Nicole Cherry a devenit mama pentru prima data in urma cu cateva zile. Artista traiește momente unice și se bucura de fiecare clipa pe care o petrece alaturi de Anastasia, fetița sa. Șatena a intrat prin legatura telefonica in emisiunea Star Matinal, unde a facut primele declarații despre rolul de mamica.

- Cristina Spatar a fost invitata in cadrul emisunii Star Matinal, unde a facut marturisiri exclusiviste despre mutarea definitiva din Romania, dar și despre relația ei cu cei doi copii ai sai.

- Andreea Podarescu a trecut printr-un divorț cu fostul sau iubit cu care are și un copil. Cei doi s-au desparțit cu scandal, insa aceasta a trecut peste acea perioada mai puțin frumoasa din viața ei. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in momentul de fața este fericita ca s-a mutat…

- Kani de la Chefi la Cuțite traiește momente unice alaturi de soția sa, Maria și fetița lor. Fostul concurent și partenera lui de viața au facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars.