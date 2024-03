Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Valeriu Iftime a convenit cu președintele Partidului Național Liberal, Nicole Ciuca, dupa discuții purtate in prealabil și cu alți lideri ai formațiunii, sa preia conducerea organizației județene.

- Obiectivul principal al partidului in 2024 este sa castige alegerile prezidentiale, dupa o pauza de 24 de ani. Sorin Grindeanu sustine ca PSD trebuie sa-si aleaga viitorul lider din postura de partid castigator al celor patru randuri de alegeri. ”Cand am pierdut alegerile in 2004 si 2009, au fost congrese…

- Numarul sesizarilor privind dispariția de la domiciliu a copiilor a explodat in ultimii doi ani, arata o analiza recenta a organizației Salvați Copiii Romania care are la baza datele Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General de Poliție.

- Imagine virala de rasu'-plansu'! O clujeanca a fost surprinsa la un supermarket plecand acasa cu coșul de cumparaturi. Cel care a surprins momentul spune ca femeia avea deja in mana o plasa cu produse, insa a decis sa ia acasa și coșul de cumparaturi gol. „Miercuri, in jurul orei 20:40, de la Profi…

- Ianuarie, dimineața, ies sa-mi iau o cafea. Inca adormit, vad o femeie facandu-mi semne. E femeia de serviciu de la blocul vecin, imi spune, și ma roaga sa o ajut. Sigur, doamna, despre ce e vorba? Imi zice ca a gasit un portofel și ii e frica sa puna mana pe el. Frica?, ma mir. De ce doamna, mușca?…

- Finala America Express 2023 a luat prin surprindere telespectatorii. Emoțiile au luat cu asalt publicul atunci cand Irina Fodor a spus ce echipa a caștigat sezonul 6 al celui mai dur reality show din Romania. Laura Giurcanu și Sanziana Negru pleaca acasa cu premiul in valoare de 30.000 de euro.

