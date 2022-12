Cum au intervenit ambasadele străine în Revoluția română din 1989 Pe langa cetațenii Romaniei, și reprezentanții ambasadelor straine au avut un rol activ in Revoluția din decembrie 1989. Conform unor documente recent declasificate de Serviciul Roman de Informații, au fost inclusiv cazuri de diplomați arestați pentru participarea la proteste. Un raport intocmit de Securitate pe 22 decembrie 1989 arata ca, in dupa-amiaza zilei de 21 decembrie, la ambasada franceza a avut loc o reuniune de uurgența a unor șefi de misiuni diplomatice ai statelor membre ale Comunitații Economice Europene. La ea au participat ambasadorii Franței, ai Republicii Federale Germane, Olandei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

