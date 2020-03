Cum au îmbinat craiovenii cumpărăturile cu starea de urgență Starea de urgența decretata, ieri, de președintele Klaus Iohannis nu i-a impiedicat pe craioveni sa iasa din casa la cumparaturi sau pentru plata ratelor ori a facturilor. Prima zi in care Romania s-a aflat in stare de urgența nu a creat panica in randul craiovenilor, care și-au vazut liniștiți de treburile obișnuite. In marile magazine, de exemplu, nu a mai fost agitația din zilele trecute, cand oamenii s-au inghesuit sa-ți faca provizii. Craiovenii au fost insa și ieri la cumparaturi, cu sau fara masca de protecție, cu sau fara manuși. Cantitațile cumparate au fost, totuși, mai mici decat zilele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

