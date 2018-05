Stiri pe aceeasi tema

- Drumul micilor spre gratar incepe cu o saptamana inainte de minivacanta de 1 Mai. Carnea de porc si de vita e pregatita in abatoare si, de acolo, ajunge in macelarii. Pentru ca micul sa sfaraie pe gratar, carnea trebuie tinuta la maturat cel putin doua zile.

- Cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG). Potrivit Agerpres, numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana…

- Piata de smartphone-uri din Romania a stagnat oarecum in 2017, dupa mai multi ani de crestere rapida, in conditiile in care numarul de unitati vandute a scazut usor cu aproape 4% pana la 3,1 milioane unitati, dar valoarea pietei a fost similara cu cea din 2016, la 687 milioane dolari, potrivit International…

- Automobilul se afla in centrul vietii noastre, de zi cu zi, de cateva decenii. Insa este posibil scenariul utopic in care nu doar ca noile tehnologii vor schimba modul in care ne deplasam cu mijloacele de transport, dar vor duce si la o diminuare considerabila a dorintei noastre de a detine o masina?…

- Frica de birocratie, instabilitatea economica si a legislatiei, taxele si impozitele prea mari ii tin pe multi romani din diaspora departe de a face investitii in Romania. Insa aceste temeri sunt mult exagerate, lucrurile s-au schimbat fata de momentul plecarii lor din tara, iar taxele sunt de cele…

- O grupare de hackeri rusi, cunoscuta sub numele APT28, a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza Agerpres.

- Cele mai mari venituri din istoria Grupului: creșteri de 5%, ajungand pana la 3,119.7 milioane Euro (in 2016: 2,973.8 milioane Euro) › Performanța operaționala foarte buna: creștere de 3% a EBITDA, ajungand pana la 415.0 milioane Euro (in 2016: 404.3 milioane Euro) › Cel mai mare profit net din ultimii…