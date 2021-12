Stiri pe aceeasi tema

- Familia Victoria și Gabriel Irimia, una dintre cele mai cunoscute și respectate familii din elita județului Argeș, a implinit 50 de ani de casnicie. Cu acest prilej, Consiliul Local și primarul Cristian Gentea i-au conferit o diploma de fidelitate in semn de prețuire pentru cuplurile a caror longevitate…

- Peste trei sferturi dintre angajatii din invatamant care au participat la un sondaj realizat de Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" au declarat ca nu sunt de acord sa supravegheze copiii in timp ce isi administreaza testele de saliva pentru depistarea COVID-19.

- In plin divorț de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a anunțat ca va pleca din Romania. Nu se va muta singura, ci alaturi de copiii ei, de fetele ei și de Bebeto, baiatul cel mic care sufera mult din cauza desparțirii parinților. Intr-un interviu la TV, impresara a dezvaluit și unde va trai in curand.…

- Copiii din Marea Britanie au mancat mai putine legume, au facut mai putine exercitii fizice si au avut dificultati emotionale din ce in ce mai mari ca urmare a pandemiei de COVID-19, potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Cardiff.Cercetatorii au constatat ca elevii…

- Antun Palic, ex-Dinamo, acum mijlocaș la FC Argeș, și-a adus și intreaga familie in țara noastra, povestind pentru Libertatea ca dorește ca și soția, și cei trei copii ai lor sa invețe cat mai curand și mai bine limba romana, pentru ca vor mai locui aici o buna perioada de timp.O limba romana vorbita…

- Marturie dramatica de pe patul de spital a unui pacient cu COVID-19: „Simti cu aluneci in urma vietii, cum te dezintegrezi”. Razvan Suciu are 42 de ani si 120 de kilograme. S-a crezut invincibil si a amanat sa faca vaccinul anti-COVID, dar boala i-a dat peste cap teoria. Toata familia lui s-a infectat…

- ,,Pentru documentarea activitatii infractionale, in baza autorizarii de catre instanta competenta, in ziua de 7 octombrie a.c., politistii (…) au efectuat doua perchezitii domiciliare, in Pitesti si Stefanesti, la locuintele celor doi. Din cercetari, s-a stabilit ca, in noaptea de 19 spre 20 septembrie…

