Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a fost citat in procesul in care este judecat dosarul angajarilor ilegale de la cabinetul sau. Edilul va depune marturie pe 27 octombrie 2022, la solicitarea unui avocat al apararii, cu incuviințarea instanței. Ionuț Avram, consilier al primarului Viziteu, demisionat…

- Mai multi functionari din Primaria Capitalei, care la data comiterii faptelor aveau functii de conducere, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DNA, in stare de libertate. Dosarul vizeaza atribuirea, la preturi supraevaluate, a unui acord-cadru de servicii de evaluare imobiliara, prtejudiciul…

- Accidentul provocat de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu ramane invaluit in mister. Subordonații edilului refuza sa furnizeze informații despre modul cum a fost distrus Dusterul instituției. Primarul Bacaului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a fost implicat intr-un accident cu mașina Primariei,…

- Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu noi percheziții in dosarul finanțarii ilegale a Partidului „ȘOR”, susțin sursele Deschide.MD . Totodata, potrivit acelorași surse, in urma acțiunilor de urmarire penala au fost reținute mai multe persoane. De asemenea, menționam ca la aceasta ora,…

- Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu noi percheziții in dosarul finanțarii ilegale a Partidului „ȘOR”, susțin sursele Deschide.MD. Potrivit acelorași surse, in urma acțiunilor de urmarire penala au fost reținute mai multe persoane. Menționam ca la aceasta ora, mai multe autocare cu…

- Un fost prefect al Constanței, care conform CV-ului a fost angajat doar la stat, a achiziționat un han de 1.700 mp cu 650.000 de euro. Cladirea se afla in stadiu avansat de degradare și necesita sume importante pentru reabilitare și punere in circuitul turistic. In acest timp, deși inițial Primaria…

- O invitație formala din partea primarului orașului Kielce (Polonia) a fost tratata intr-o maniera originala de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Deși oficialul polonez a chemat la sarbatoarea orașului „maximum 5 persoane”, edilul a luat cu el patru subordonați din Primaria Bacau și trei membri…

- Cantarețul rus Filip Kirkorov, caruia i-a fost interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova, a venit ca martor in dosarul deputatei Marina Tauber. Informația a fost confirmata de catre deputatul Partidul ȘOR, Denis Ulanov.