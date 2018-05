Stiri pe aceeasi tema

- Trupa The Humans nu a mers mai departe in finala Eurovision 2018. Mihai Traistariu s-a aratat revoltat și a criticat prestația Romaniei pe scena de la Lisabona, in cea de-a doua semifinala, dar și concursul in sine. Cantarețul crede ca piesa nu a fost cea mai fericita alegere și ca publicul romanesc…

- Reprezentantii Romaniei urca pe scena Eurovision Reprezentantii României, formatia "The Humans", urca astazi, pe scena Eurovision. De la Lisabona, transmite Bogdan Crutescu. Pe scena Altice Arena din Lisabona, pe care au cântat printre altii Andrea Bocelli,…

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision 2018 Trupa DoReDos a urcat pe scena de la Lisabona pentru cea de-a doua repetiție. Astfel, ei se arata pregatiți de concursul internațional care va avea loc la data de 10 mai.

- Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au avut, marti, prima repetitie pe scena concursului, care are loc la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, informeaza TVR.

- A ramas mai puțin de o luna pana cand reprezentanții Romaniei vor urca pe scena Eurovision din Lisabona. Pe 10 mai, piesa Goodbye va rasuna in a doua semifinala a concursului internațional. The Humans este in plin turneu de promovare.

- The Humans va reprezenta Romania la Eurovision, cu piesa “Goodbye”. Trupa a caștigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc la Sala Polivalenta din Bucuresti. The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania…

- The Humans au castigat, aseara, finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania la competitia cantecului european care va avea loc la Lisabona. “Multumim din suflet. Celor care ne-au votat si celor care ...