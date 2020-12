Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care frecventeaza gradinițele din Capitala vor primi și in acest an cadouri cu dulciuri, in contextul sarbatorilor de iarna.Potrivit unui comunicat emis de Primaria Capitalei, Direcția Educație va achiziționa peste 30 700 de cadouri, in valoare de 768 475 de lei.

- Sarbatorile de iarna bat la geam, iar odata cu ele crește și dorința noastra de a le petrece in armonie și liniște, alaturi de cei dragi. Chiar daca anul 2020 este unul diferit, iar contextul global ne-a pus in situația de a ne reseta prioritațile, nimic nu ne poate fura din bucuria de a oferi cadouri…

- Cu aproape o luna de zile inainte de Craciun, municipiul Suceava a imbracat deja hainele de sarbatoare, orașul fiind pregatit sa intampine sarbatorile de iarna cu mii și mii de decorațiuni luminoase.Odata cu finalizarea montarii acestora, probele de lumini efectuate au dus la crearea unor imagini ...

- Pentru ca vacanța se apropie și numarul cazurilor de COVID-19 este pe o panta ascendenta in Romania, experții ne recomanda sa apelam la o strategie pentru a petrece sarbatorile de iarna cu familia, fara risc de infectare cu noul coronavirus. Conform noilor restricții, pana in data de 8 decembrie, reuniunile…

- Brahim Aouissaoui este numele atacatorul de la catedrala Notre Dame din Nisa. In varsta de doar 21 de ani, tunisianul a fost prins de anchetatori. Brahim Aouissaoui se afla de mai puțin de o luna in Europa. Pe 20 septembrie, acesta venise cu o barca de migranți prin insula Lampedusa si a stat in carantina…

- Raed Arafat spune ca, anul acesta, Craciunul va fi adaptat virusului, a declarat, duminica seara, șeful DSP Raed Arafat. „Despre sarbatorile de iarna… este inca o perioada care va trebui sa fie adaptata acestui virus. Știu ca atunci o sa avem din nou foarte mulți oameni care o sa vrea sa sarbatoreasca…

- Virgil Musta, șeful Secției de Boli Infecțioase 2 de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara a facut afirmații ingrijoratoare in contextul pandemiei de coronavirus.Citeste si: VESTE de ultima ora de la Garda de Mediu: a fost IDENTIFICATA sursa care a POLUAT aerul in Capitala sambata noapte…