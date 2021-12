Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Sandra, insa puțini știu ca aceasta a moștenit frumusețea de la mama ei. Soacra fostului fotbalist arata extraordinar la varsta de 51 de ani. Ea a dezvaluit ce secret are pentru a se menține intr-o forma de milioane. Cat de bine arata soacra lui…

- Adrian Mutu a plecat in Republica Dominicana insoțit Sandra și fiul lor, Tiago, pentru a le vizita pe cele doua fete din casnicia cu Consuelo. Antrenorul se gandește și la fiul sau cel mare, Mario, din casatoria cu Alexandra Dinu, care nu l-a insoțit de aceasta data.Timp de aproape o saptamana, Adrian…

- Adrian Mutu (43 de ani) a vorbit in aceasta dimineața la GSP LIVE despre viața personala. „Briliantul” are 4 copii: Mario, din relația cu Alexandra Dinu, Adriana și Maya, din casatoria cu Consuelo Matos, și Tiago, cu Sandra, actuala soție. ...

- Numele lui Nuțu Camataru este pe buzele tuturor. Numele ”Dresorului de lei și de fraieri”, așa cum se intituleaza in noua sa carte, in care vorbește despre viața sa, este cunoscut de toata lumea. Cu toate acestea, viața lui a fost mereu privata, motiv pentru care puțini știu cine e fiica lui, Oana Balint.

- Adrian Mutu se iubește de 7 ani cu Sanda, soția sa, cea care i-a oferit și un baiețel, pe micuțul Tiago. Fotbalistul a povestit cum s-a cunoscut cu partenera sa, dar mai ales cand a vazut-o prima data.

- Gigi Becali este cunoscut de toata lumea, insa femeile care fac parte din familia latifundiarului din Pipera prefera sa fie cat se poate de discrete și sa aiba o imagine cat mai curata. Totuși, sora lui, Domnica, atrage toate privirile in momentul in care este surprinsa in Capitala! Cum arata sora lui…

- Adrian Mutu (42 de ani) nu mai este antrenorul echipei FC U Craiova 1948. Nou-promovata a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, scor 0-2, de rivala locala CS U Craiova, in etapa a 11-a a Ligii I. “Adrian Mutu și ???????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????…

- Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la CS Universitatea Craiova, crede ca rivalitatea cu FCU a fost deja tranșata. FCU Craiova - CSU Craiova, din runda cu numarul 11 a Ligii 1, se joaca duminica, 3 octombrie, de la ora 21:00. Bania se pregatește pentru derby-ul orgoliilor, meciul intre formațiile antrenate…