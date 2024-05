Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia buna a starii premierului slovac Robert Fico dupa ce fost grav ranit intr-o tentativa de asasinat din urma cu doua saptamani, permite intrarea sa in faza de recuperare, a anuntat joi spitalul unde este internat, scrie AGERPRES.

- Recuperarea fizica a prim-ministrului guvernului slovac, Robert Fico, inca in spital dupa tentativa de asasinat din 15 mai, „va dura extrem de mult”, a declarat, miercuri, vicepremierul Robert Kalinak. Spitalul in care ramane internat Fico a anunțat ca starea de sanatate a oficialului ramane „satisfacatoare”.

- Starea sanatatii premierului slovac Robert Fico dupa tentativa de asasinat impotriva sa din 15 mai se imbunatateste, au anuntat luni guvernul de la Bratislava si spitalul din orasul Banska Bystrica, unde seful executivului este internat, transmit Reuters. Fico, in virsta de 59 de ani, a fost impuscat…

- Premierul slovac Robert Fico nu se mai afla in pericol de moarte dupa ce a fost impușcat intr-o tentativa de asasinat la ieșirea de la o ședința de guvern miercuri, a declarat un ministru al guvernului.

- UPDATE – Premierul slovac Robert Fico se afla in stare critica dupa ce a fost impuscat miercuri in plina strada dupa o sedinta de guvern desfasurata in orasul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook, relateaza agentia EFE. ‘A fost impuscat de mai multe ori si in prezent…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a condamnat ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert Fico. A subliniat ca astfel de acte de violența sunt complet inacceptabile și nu iși au locul intr-o societate democratica. “Condamn ferm tentativa de asasinat asupra premierului slovac Robert…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat la spital.…

- Robert Fico, premierul Slovaciei, a fost ranit miercuri, dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase asupra acestuia. Incidentul a avut loc dupa o reuniune a cabinetului slovac, la Bratislava, cand premierul Fico a ieșit in public, potrivit presei din Slovacia. Acum, premierul slovac este transportat…