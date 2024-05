Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile din Romania sunt in multe cazuri mai mari decat cele din Europa de Vest, in pofida situației inversate in cazul salariilor. Chiar și alimentele de baza sunt mai scumpe la noi, ca sa nu mai vorbim despre iepurașii de ciocolata, cautați in perioada Paștelui

- In acest an, vom cheltui mai mult pentru ouale sau iepurașii de ciocolata. Motivul il constituie creșterea uriașa a prețului la cacao. In aceasta luna, a atins un nou maxim istoric. Marti, la bursa de la New York, cotatiile futures la cacao, materia prima pentru ciocolata, au crescut la un moment dat…

- Consumatorii ar putea incepe sa simta impactul cresterii preturilor pentru cacao, care au urcat marti peste 10.000 de dolar tona, pentru prima oara, pe masura ce lumea se confrunta cu cel mai mare deficit de aprovizionare din ultimele decenii, fermierii din Africa de Vest luptandu-se cu vremea rea,…

- Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata iar producatorii de ciocolata cauta sa isi asigure…

- Este record! Tendinta de crestere a cotatiilor la cacao a continuat luni, tona de boabe cacao depasind pentru prima data in istorie pragul de 9.000 de dolari, in conditiile in care ingrijorarile cu privire la un posibil deficit de aprovizionare se raspandesc pe piata, iar producatorii de ciocolata cauta…

- Cotatiile futures la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori si ii va trimite pe producatorii de ciocolata sa caute materie prima, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de la New York a…

- Noi scumpiri la produsele alimentare in pragul sarbatorilor pascale. Ciocolata și dulciurile vor avea creșteri semnificative de preț. Prețul la cacao s-au dublat in mai putin de trei luni, ceea ce va majora costurile dulciurilor pentru consumatori. Cel mai tranzactionat contract la cacao la Bursa de…

