- Alexandru Iovescu, consilier județean și candidat pentru un nou mandat, din partea PSD, in CJ Timiș, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala, in perspectiva apropiatelor alegeri, dar și despre schimbarile…

- Radu Țoanca, in prezent consilier local la Timișoara din partea PSD, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre cele mai recente evenimente din politica locala, dar și despre campania electorala, ținand cont de faptul ca Țoanca va candida in 9 iunie pentru…

- Consiliul Județean Timiș a anunțat, astazi, ca s-a semnat procesul verbal de recepție pentru centrul de legume fructe de la Tomnatic, dar exista semne mari de intrebare asupra modului in care s-au semnat documentele. Va reamintim ca DNA Timișoara a inceput o ancheta dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit…

- PSD Timiș acuza administrația județului ca a incercat forțarea recepției Centrului de legume fructe de la Tomnatic, pentru a folosi acțiunea in scop electoral. Au incercat forțarea unei comisii, special pentru a putea prezenta public o reușita a actualului mandat, spune Alexandru Iovescu, liderul consilierilor…

- Alexandru Iovescu, liderul grupului consilierilor județeni ai PSD din Consiliul Județean Timiș, a acuzat conducerea instituției ca face presiuni pentru ca recepția Centrului de Legume Fructe de la Tomnatic sa fie facuta.

- In urma rezultatelor recentei tematici de control, desfașurate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pentru verificarea modului in care este respectata legislația in domeniu, la comercializarea de legume și fructe proaspete, instituția a elaborat o serie de atenționari necesare…

- Un magazin Lidl din Timisoara a fost inchis temporar de comisarii de la Protectia Consumatorilor, care au dat si doua amenzi de 10.000 de lei, dupa ce au gasit excremente de soareci si capcane cu lipici. ”SC Lidl Discount SRL Timisoara, Calea Torontalului, nr.106. Abateri constatate: in spatiul de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunța ca, in urmatoarele doua luni, incep lucrarile la primele șase centre de colectare legume – fructe din principalele bazine legumicole ale țarii. Proiectul a fost anunțat inca din toamna anului trecut, urmand ca in total sa fie inființate 15 centre de colectare…