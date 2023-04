Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, crede ca Manchester City va triumfa in Liga Campionilor. „Bursucul” deplange situația celor de la Chelsea, fostul lui club. Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League.…

- A fost o noua seara de vis in UEFA Champions League, iar in ultimele doua meciuri din sferturile competiției s-au marcat opt goluri. Numele formațiilor care au ajuns „in careul de ași” nu sunt o surpriza. Bayern Munchen și Benfica nu au avut forța sa intoarca rezultatele din tur in fața celor de la…

- Real Madrid – Manchester City si Milan – Inter sunt semifinalele Ligii Campionilor. De altfel, este pentru al doilea an consecutiv cand Real Madrid si Manchester City se intalnesc in semifinale. Vor fi doua semifinale de foc in Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City, dar si derby-ul milanez…

- Real Madrid - Manchester City și Inter - AC Milan sunt cele doua semifinale ale ediției 2022-2023 din Champions League. Ultimele care au patruns in careul de ași, City și Inter, au spulberat emoțiile miercuri seara și au mai facut un pas spre trofeul suprem, mult-ravnita cupa cu „urechi mari”. Milan…

- Seara de joi este dedicata meciurilor din sferturile de finala in Europa League și Conference League, iar Betano iți aduce in atenție promoția Caștig Șansa ca oportunitate de a nu pierde miza plasata, chiar și in eventualitatea in care unul dintre meciuri se dovedește a fi pierzator. Oferta este una…

- Mateo Retegui (23 de ani), jucatorul imprumutat de Boca Juniors lui Tigre, va fi varful ales titular de selecționerul Roberto Mancini in reeditarea finalei din 2021, Italia - Anglia. Italo-argentinianul e deja dorit de Inter, Milan și Juventus. Italia - Anglia se joaca joi, de la ora 21:45, meciul fiind…

- Juventus a invins-o pe Inter, scor 1-0, chiar pe „Giuseppe Meazza”, in primul episod al „Derby d'Italia” din anul 2023. Golul victoriei a fost marcat de sarbul Filip Kostic in minutul 23. Gazdele au protestat vehement, considerand ca atat Vlahovic, cat și Rabiot, au atins mingea cu mana pe construcție. …

- Adrian Mutu (44 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a comentat tragerile la sorți ale „sferturilor” Ligii Campionilor și prevede o caștigatoare surpriza. Fost jucator in Italia la Inter, Juventus și Fiorentina, Adi Mutu spera ca trofeul Ligii Campionilor va fi caștigat tot de o echipa din Peninsula.…