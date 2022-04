Cum arăta primul clip încărcat pe YouTube la 23 aprilie 2005! (VIDEO) La 23 aprilie 2005, era incarcat primul clip video pe platforma YouTube. Un cont incarca atunci clipul ”Me at the zoo”, de doar 18 secunde, cel care avea sa ramana in istore drept primul videoclip al platformei. YouTube are peste un miliard de utilizatori, aproape o treime dintre oamenii cu acces la internet. In fiecare zi, sunt vizionate sute de milioane de ore pe YouTube și sunt generate miliarde de vizionari. Mulți au presupus ca tot ceea ce exista peYouTube poate fi copiat fara restricții și acorda atenție mențiunilor legate de drepturile de autor, ajungand sa faca acest lucru abia cand primesc… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

