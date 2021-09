Legenda fotbalului brazilian Pele a fost operat saptamana trecuta pentru o tumora la colon. Fotbalistul in varsta de 80 de ani este pregatit sa iasa de la terapie internsiva si sa revina acasa, conform anunțului facut de una dintre fiicele sale. “Se reface bine. Este zambitor (doar putin enervat ca nu poate manca decat gelatina) Este pregatit sa iasa de la terapie intensiva si sa se intoarca in curand acasa “, a glumit Kely Nascimento, pe Instagram, unde a postat o fotografie cu tatal ei surazator. View this post on Instagram A post shared by Kely Nascimento (@iamkelynascimento) The post Cum arata…