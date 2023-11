Cum arată, noaptea, cea mai nouă autostradă din România VIDEO O noua autostrada este pe cale sa fie inaugurata, iar autoritațile din domeniul transporturilor fac ultimele testari, iluminatul fiind la control. Autoritațile din Romania sunt la cateva ore distanța de inaugurarea primului tronson dintr-o autostrada noua. Irinel Scrioșteanu, secretat de stat in Ministerul Transporturilor, a postat o inregistrare video pe pagina de Facebook , in seara zilei de luni, 27 noiembrie. Filmul prezinta inspecția oficialului de la Transporturi pe intreg segmentul de 10 kilometri al lotului 2 nord din autostrada A0. Lotul face legatura intre A3 și DN1, in zona localitaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

