Stiri pe aceeasi tema

- Matei Negrescu, ispita de la Insula Iubirii care a facut o impresie frumoasa și greu de uitat in cadrul show-ului de-a lungul sezoanelor in care a participat, arata diferit la inceputul emisiunii.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe emoții in emisiune. Bianca a inceput sa planga la primul bonfire din emisiune. Concurenta nu și-a putut stapani emoțiile in momentul in care a vazut imagini cu iubitul ei și ispita Oana. Iata ce a spus iubita lui…

- Insula Iubirii este unul dintre cele mai indragite show-uri. Emisiunea, aflata la a treia ediție a ajuns la sezonul 7. In centru episodului din ziua de astazi au fost Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni. Cei doi au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Nici dezvaluirile nu au lipsit. Astfel…

- Andrei Prepelița e pus pe fapte mari la FC Buzau și a inceput deja campania de achiziții la clubul care-și propune promovarea in prima liga in sezonul urmator. Tehnicianul a adus doi fotbaliști pe care i-a antrenat in trecut la FC Argeș, goalkeeper-ul Alexandru Greab (31 de ani) și mijlocașul Ionuț…

- Așteptarea a luat sfarșit! Noul sezon Insula Iubirii incepe, iar fanii au ocazia sa vada exclusiv primele 4 minute din primul episod. Iata ce ii așteapta pe curajoșii concurenți care au plecat in Thailanda pentru a-și testa relațiile.

- Un cireș a cazut, vineri, peste o mașina, in Cluj-Napoca, iar trecatorii nu au stat deloc pe ganduri și au inceput sa culeaga cireșele.Ineditele imagini au fost imortalizat de un martor la eveniment și postate pe grupul de Facebook Info Trafic jud. Cluj cu urmatorul mesaj: „Clujenii nu dau la schimb…

- Maria Ilioiu, fosta ispita de la Insula Iubirii, se confrunta cu grave probleme de sanatate. Blondina a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a simțit dureri uriașe la coloana. Din pacate, diagnosticul este unul dur, hernie de disc, iar fosta ispita ar putea sa sufere o operație in curand.

- Bogdan Ionescu, fosta ispita de la Insula Iubirii, și-a luat inima in dinți, iar in urma cu doar cateva zile, de Paște, și-a cerut iubita in casatorie. Cei doi se pregatesc acum și de pasul cel mare, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro, Bogdan Ionescu ne-a marturisit cum a pregatit momentul cererii,…