Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica pentru fanii emisiunii „Chefi la cuțite”! Ionuț Belei, caștigatorul marelui trofeu in valoare de 30.000 de euro, a fost luat cu ambulanța din aeroport și dus de urgența la spitalul Elias din Capitala. Care este starea lui acum?

- Ionuț Belei a fost invitat la emisiunea Xtra Night Show, dupa anunțul victoriei sale in sezonul 8 Chefi la cuțite. Intervenția mentroului sau, Sorin Bontea, l-a facut pe caștigator sa izbucneasca in lacrimi.

- In urma cu puțin timp, Ionuț Belei a oferit primele declarații dupa ce a ajuns de urgența pe mainile medicilor! Ce s-a intamplat, de fapt, cu marele caștigaror ”Chefi la cuțite”, sezonul 8?

- Ionuț Belei a avut parte de experiențe miunate in competiția Chefi la cuțite, dar cea mai memorabila, de departe, este momentul in care a aflat ca este caștigatorul sezonului 8. Tanarul concurent a plecat acasa cu premiul cel mare, in valoare de 30.000 de euro.

- Ionuț Belei este marele caștigator al sezonului 8 Chefi la cuțite! Concurentul este și acum foarte emoționat, iar dovada sta in apariția lui, din aceasta seara, la Xtra Night Show. Respectul pe care il are pentru chef Sorin Bontea este de necontestat. Bucatarul a izbucnit in lacrimi cand l-a revazut.

- Cel de-al optulea sezon din "Chefi la cutite" a ajuns la final. Telespectatorii au avut parte de 44 de editii pline de emotii, povesti de viata dar si preparare speciale pregatite pentru invitati de seama.

- Fiind impresionat de Ionuț Belei, Chef Sorin Bontea i-a oferit acestuia cuțitul de aur care l-a trimis direct in echipe. Bontea nu s-a inșelat, deoarece Ionuț Belei este caștigatorul sezonului 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”. Cine este, de fapt, Ionuț Belei, caștigatorul de la Chefi la cuțite Deși…

- Marți seara, Chefi la cuțite și-a desemnat finaliștii. Roxana Blenche din echipa lui chef Florin Dumitrescu, Maria Șandru și Ionut Belei din echipa lui chef Sorin Bontea vor lupta pentru marele premiu.