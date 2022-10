Declaratie de avere: Cristina Miron, inspector in cadrul CJ Constanta, avere si interese (DOCUMENTE)

Sotii Miron au doua conturi deschise la ING, unul in euro, deschis in 2021, cu un sold de 10.000 de euro si un cont deschis in 2015, cu un sold de 134.215 lei Cristina Miron este inspector la Directia… [citeste mai departe]