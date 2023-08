Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi de 17 septembrie a anului 2000, lumea teatrului ramanea muta la vestea morții celui ce a fost Dem Radulescu. Irina, fiica marelui actor avea atunci doar 13 ani. La 23 de ani de la dispariția tatalui sau, aflam ce face astazi fiica lui Dem Radulescu, Irina Radulescu. Sunt 23 de ani fara ”Bibanu”…

- Șoferul drogat de la 2 Mai, Matei-Vlad Pascu, are 19 ani, are permis de puțin timp și provine dintr-o familie instarita din București. Mama lui Matei-Vlad Pascu are afaceri in domeniul imobiliar, iar tatal era pasionat de mașini și de curse off road. Tanarul de doar 19 ani avea permis de conducere de…

- Alexandru Banica, fratele de tata al lui Ștefan Banica, a murit la doar 25 de ani. Tragedia s-a petrecut in anul 2001, tanarul pierzandu-și viața intr-un accident de circulație produs de cel mai bun prieten al sau, in București. Accidentul grav de circulație s-a produs pe Strada Matei Voievod, in sectorul…

- In urma cu doar o luna, cazul lui Rareș, un adolescent de doar 17 ani, a cutremurat sufletele tuturor celor care au aflat de el! Plecat la mare sa se distreze la Festivalul Neversea, i s-a facut rau din senin iar prietenii i-au chemat de urgența parinții sa il duca la spital. Inițial, a fost suspect…

- Radu Ștefan Banica a studiat la UNATC și a reușit sa obțina o nota impresionanta la licența. Baiatul cel mare al lui Ștefan Banica jr. se pregatește pentru admiterea la master.Radu Ștefan Banica a obținut o nota foarte buna la examenul de licența. Fiul actorului a urmat cursurile Universitații Naționale…

- Dan Condurache implineste 71 de ani si spune ca prefera sa moara daca nu va mai putea urca pe scena. Intr-un interviu tulburator, el spune ca si-a agresat familia si prietenii din cauza unei educatii gresite. Actorul Dan Condurache spune ca prefera sa moara daca nu va mai putea urca pe scena. Dan Condurache…

- In cadrul seriei de evenimente „Weekend cultural la UMFST", Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica „I.L. Caragiale" din Bucuresti va invita la spectacolul „O noapte furtunoasa". Acesta…

- In comedia romantica „Lasa-ma, imi place! Camera 609”, care incepe in toamna la Antena 1, joaca și Claudiu Bleont. In serial, el va face un cuplu cu actrița Anca Androne.Actor de teatru si film, om de televiziune si absolvent al Institutului de Arta Teatrala șiCinematografica „I. L. Caragiale” din Bucuresti…