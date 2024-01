Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, a transmis un mesaj de Anul Nou in care spune ca nu se simte singur și ca este intr-o dispoziție „buna”, in ciuda faptului ca are de executat o pedeapsa lunga cu inchisoarea in Siberia. „Inamicul” lui Putin trimite „imbrațișari arctice și salutari polare” și…

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, aflat in inchisoare, a confirmat marți sosirea sa in inchisoarea inzapezita deasupra Cercului Arctic și a declarat ca are o stare de spirit excelenta, in ciuda unei calatorii obositoare de 20 de zile pentru a

- Politicianul rus de opoziție Alexei Navalnii, incarcerat, a fost mutat intr-o colonie penala intr-o regiune arctica din nordul Rusiei, a declarat luni purtatoarea sa de cuvant, dupa ce susținatorii au pierdut legatura cu el timp de mai bine de doua saptamani, informeaza Reuters, citat de hotnews.ro…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnai, incarcerat, a fost localizat intr-o colonie penala la nord de Cercul Polar, a declarat luni purtatoarea sa de cuvant. Colonia penitenciara in care a fost transferat Navalnai este cunoscuta sub numele de „Lupul Polar”. Este considerata una dintre cele mai…

- Politicianul rus Alexei Navalny, despre a carui localizare nu se mai știa nimic din 6 decembrie, a fost gasit in colonia penala № 3 "Lupul polar", situata in așezarea Kharp din districtul autonom Yamalo-Nenetsk. Acest lucru a fost raportat de secretarul de presa al lui Navalny, Kira Yarmysh. "L-am gasit…

- Camera Reprezentanților SUA va vota miercuri daca propunerea de expulzare a congresmanul republican George Santos, dupa ce acesta a fost acuzat de corupție, o mișcare extrem de neobișnuita care ar putea șubrezi majoritatea restransa a partidului sau. Politicianul, o figura controversata, a fost acuzat…

- Un tribunal revolutionar iranian a condamnat doua jurnaliste la pedepse lungi cu inchisoarea pentru relatarile lor despre moartea in custodie a tinerei kurde-iraniene Mahsa Amini, anul trecut, a informat duminica presa de stat diin Iran, citata de Reuters, potrivit news.ro.Moartea lui Amini, in varsta…