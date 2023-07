Stiri pe aceeasi tema

- Romanii plecati la munca in strainatate sunt active financiare uriase pentru economie, prin acele sume consistente pe care le trimit rudelor ramase acasa, iar in ultimii trei ani, in Romania, au fost transferate remitente in valoare totala de 25,4 miliarde de dolari, potrivit presedintei Confederatiei…

- Romania a cunoscut, in ultimii ani, pe langa pierderea fortei de munca, si un "exod al creierelor", explicat nu doar prin nevoia de a castiga mai bine in alte tari, ci si prin lipsa oportunitatilor de angajare, ramanerea in urma a educatiei sau lipsa finantarii pentru cercetare, potrivit presedintei…

- Ao fost percheziții DNA la membri ai clanului Carpaci din Timiș și Caraș-Severin, intr-un dosar de frauda cu fonduri europene. Potrivit surselor, prejudiciul ar fi de jumatate de milion de euro. Procurorii anticorupție vizeaza membrii clanului Carpaci care, pe parcursul ultimilor ani, ar fi obținut…

- Romania are șanse mari ca in viitoarea ediție a celei mai importante competiții intercluburi de handbal feminin sa mearga cu 3 echipe. Pana acum, inclusiv in sezonul in curs, a avut doua reprezentante, așa cum a fost și cazul altor state, ca Ungaria, Danemarca, Norvegia, Franța. ...

- Startup-ul IT romanesc FlowX.AI a obținut o finanțare de capital de risc de 35 de milioane de dolari, intr-o runda de investiții susținuta de mari fonduri de investiții din strainatate, dar și de finanțatori din Romania, relateaza publicația britanica Sifted.eu.

- Parchetul European acuza de frauda cu fonduri europene cinci persoane din Romania, intre care un deputrat, dar si doua firme. Acestea ar fi produs un prejudiciu de 1,7 milioane de euro prin obtinerea de fonduri europene cu documente false si inexacte. „Saptamana trecuta, Parchetul European…

- Nicușor Dan anunța ca Primaria Capitalei vrea sa acceseze anul acesta doua imprumuturi, de 150 de milioane de lei pentru investitii si 170 de milioane de lei pentru refinantarea unor rate. Prezent la ședinta BVB de vineri, dedicata listarii unei noi emisiuni de obligatiuni a municipiului Bucuresti,…

- Vocea Basarabiei: Invitatul ediției de astazi este Vasile Budescu, unul din cei mulți, unul din acea mare armata a cetațenilor Republicii Moldova, care au decis sa ia calea strainatații. Spunem cu multe ocazii ca mai mult de un milion de cetațeni ai Republicii Moldova s-ar afla astazi peste hotare și…