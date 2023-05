Cum arata colecția Versace realizata in colaborare cu Dua Lipa Dua Lipa este una dintre „muzele” care inspira de mai multa vreme colecțiile casei de moda Versace. In 2022, ea a deschis și a inchis show-ul brand-ului din Milano, in 2021 a fost imagina campaniei ce promova colecția de iarna, și este adesea fotografiata in compania Donatellei Versace. In plus, vedeta poarta adesea haine create de legendarul brand atunci cand participa la evenimente importante. Acum, Dua Lipa și Donatella Versace și-au dus la un alt nivel prietenia, transformand-o in colaborare profesionala. Artista și celebrul brand…