Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Ludogoreț disputa ACUM un meci amical. Partida a inceput la ora 18:10 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. In primul meci amical din mandatul lui Marius Șumudica, CFR Cluj a invins-o pe FC Wels, echipa din al treilea eșalon al Austriei, scor 3-0. live » CFR Cluj - Ludogoreț…

- CFR Cluj a caștigat categoric primul meci amical al verii, 4-0 cu FC Wels, echipa din liga a 3-a austriaca. Campioana Romaniei a jucat primul meci amical din cantonamentul pe care il desfașoara in Austria. La primul meci sub comanda lui Marius Șumudica, CFR a avut-o in fața pe FC Wels, echipa din al…

- CFR Cluj știe cu cine va debuta in Champions League. Marți, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din primul tur preliminar al celei mai importante competiții europene intercluburi. Echipa pregatita de Marius Șumudica o va intalni pe campioana Bosniei și Herțegovinei,…

- Marius Șumudica (50 de ani) a condus astazi primul atrenament la CFR Cluj și s-a declarat uimit de organizarea campioanei Romaniei. CFR Cluj este prima formație din Liga 1 care a sunat reunirea. Marius Șumudica, noul antrenor al campioanei, a luat contact cu jucatorii și cu arena „Dr. Constantin Radulescu”,…

- Miercuri, 9 iunie, a avut loc reunirea lotului campioanei CFR Cluj, sub comanda noului antrenor Marius Șumudica (50 de ani). Reunirea lotului campioanei ultimelor 4 sezoane a avut loc astazi. Evenimentul a fost urmat de o ședința de antrenament, prima dirijata de Marius Șumudica, noul antrenor al echipei.…

- Edi Iordanescu, fostul antrenor al CFR Cluj, a spus ca a vorbit cu Marius Șumudica, imediat ce a semnat contractul. ”Am vorbit cu el dupa ce a mers (n.r. - dupa ce a semnat contractul), inainte am vorbit cu el cand inca nu știa ca va veni o astfel de propunere. Am discutat puțin amical.Nu știu ce…

- Costel Galca (49 de ani) ar putea deveni noul antrenor de la CFR Cluj. Liber de contract dupa desparțirea de Vejle BK, Galca, fost campion cu FCSB in Liga 1, ar putea prelua postul de „principal” la CFR, caștigatoarea titlului in ultimii 4 ani in Romania. Costel Galca, noul antrenor de la CFR Cluj?…

- Universitatea Craiova a pierdut la limita, scor 0-1, partida cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marinos Ouzounidis a admis ca evoluția alb-albaștrilor a fost dezamagitoare. „Am obținut ceea ce meritam. Nu am jucat bine și nu am jucat ce știm, ce am pregatit. Am facut multe greșeli și am meritat sa…