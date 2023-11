Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii online care o urmaresc pe Oana Zavoranu de mai multa vreme știu ca bruneta nu a dus lipsa de bani niciodata. Avea atat de mulți incat și-a permis mai mereu sa arunce cu ei in stanga și in dreapta. Doar ca viața a luat o alta intorsatura pentru vedeta: „Am devenit foarte chibzuita”. Foto…

- Celine Dion a vorbit in repetate randuri despre copiii sai și felul in care aceștia ii dau putere, mai ales in contextul in care a trebuit sa iși anuleze turneul din cauza bolii cu care se lupta – sindromul persoanei rigide. Vedeta a vorbit deschis despre relația pe care o are cu copiii ei, dar […]…

- La inceputul anului acesta, Celine Dion a anunțat ca a fost diagnosticata cu sindromul persoanei rigide (SPS). Dion, in varsta de 55 de ani, a postat atunci pe Instagram, spunand ca trebuie sa iși anuleze restul turneului sau mondial din cauza SPS, o afecțiune neurologica rara care nu are leac. Boala…

- Celine Dion duce o lupta grea cu boala! Celebra artista trece prin clipe de coșmar, iar pana in acest moment nu a fost gasit niciun tratament pentru problema ei de sanatate. Familia spera la un miracol.

- La inceputul acestui an, Oana Lis a fost diagnosticata cu cancer de piele, iar vestea a picat ca un trasnet pentru soția lui Viorel Lis. Vedeta a scapat de problema prin operație, insa recuperarea nu a fost deloc una ușoara. Iata cum se simte acum, la șase luni de la intervenția pe care a suferit-o.

- Artista a fost diagnosticata cu o boala rara. Din cauza problemelor de sanatate, ea a anulat un turneu mondial. Sora celebrei interprete Celine Dion, Claudette Dion, a vorbit despre starea vedetei care sufera de "sindromul rigiditații musculare" intr-un interviu cu HELLO! Canada. Claudette a recunoscut…

- Celine Dion este din ce in ce mai rau. Se retrage definitiv din cariera? La sfarșitul anului 2022, Celine Dion și-a intristat fanii dezvaluind ca are grave probleme de sanatate. Artista a fost diagnosticata cu o boala rara și a fost nevoita sa iși anuleze toate concertele de anul acesta. Celine Dion…

- Partenerul Sandrei Bullock, Bryan Randall, a murit la varsta de 57 de ani in urma unei lupte private de trei ani cu ALS, potrivit Daily Mail . Actrița de la Hollywood l-a intalnit pentru prima data pe Bryan, un model devenit fotograf, in 2015, dupa ce a fotografiat ziua de naștere a fiului ei Louis.…