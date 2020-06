Stiri pe aceeasi tema

- Manifestanti antirasism au vandalizat vineri in Olanda statuile unui ofiter al marinei colonialiste implicat in traficul de sclavi si unui om politic de extrema dreapta asasinat, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Statuia lui Piet Hein, amiral din secolul al XVII-lea legat de Compania olandeza…

- Revista Four Four Two a realizat un top 100 al celor mai buni antrenori din istorie. Printre ei se numara romanii Ștefan Kovacs, Emeric Ienei și Mircea Lucescu, noteaza gsp.ro.Ștefan Kovacs este pe locul 62. „Anii de glorie a lui Ajax au inceput sub comanda lui Rinus Michel, dar istoria il…

- Dupa anunțarea celei de a șaptea Ordonanțe Militare, Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela a plecat in control in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fața locului, a modului in care sunt respectate noile masuri pe care abia le anunțase. Ministrul de Interne a constatat.…

- Din aceasta noapte, și romanii care se intorc din Marea Britanie vor intra in carantina instituționalizata! Lista tuturor țarilor din care daca ajungi in Romania intri in carantina Toate persoanele care vor sosi in Romania din Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie,…

- Olanda a prelungit marti cel putin pana la 28 aprilie masurile de inchidere a scolilor, restaurantelor si barurilor in cadrul luptei impotriva pandemiei de COVID-19, noteaza AFP preluat de agerpres. Pana in prezent, pandemia a facut 1.039 de morti in tara, pentru cele peste 13.000 de persoane detectate…

- Numarul cazurilor confirmate de infectii cu coronavirus din Olanda a depasit 10.000, conform unui anunt facut duminica de autoritatile medicale olandeze, care au mai precizat si ca se inregistreaza o incetinire a cresterii numarului de noi cazuri si de decese, transmite Agerpres. Institutul National…

- Ziarul Unirea Planul european pentru reactivare economica a EȘUAT, dupa ce cateva state au REFUZAT sa imparta costurile crizei sanitare Dupa ce Italia și Spania, cele mai afectate țari din Europa din cauza epidemiei, au cerut masuri mai clare privind planul european pentru reactivare economica, care…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a solicitat Capabilitatii de Transport Aerian Strategic a NATO, care opereaza de pe Baza Aeriana Papa din Ungaria, desfasurarea unei misiuni aeriene de urgenta, pentru transportul a aproximativ 45 de tone de echipament medical de la Seul la Bucuresti, informeaza…