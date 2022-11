Cum arătă Cătălin Măruță CU PLETE, și locuia la cămin! /FOTO! ”Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani” Apreciat și popular prin ceea ce face, Catalin Maruța și-a cladit o familie invidiata, are o cariera admirabila și o condiție materiala pe masura numelui sau. Lucrurile ii merg ca unse profesional -de 15 ani fiind o prezența continua la cel mai longeviv show de zi al Pro TV-ului-, iar firmele pe care le deține cu Andra, populara solista care ii este și soție au o cifra de afaceri anuala de peste 8 milioane de lei, conform ultimelor bilanțuri ale societaților. Pana sa ajunga sa fie cunoscut de intreaga țara, a trebuit sa ia viața in piept. In cautarea independenței, dupa liceu, tanarul Catalin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

